Fabrizio Nesta presidente del direttivo provinciale Caccia Pesca Ambiente

RIETI - Nella serata di mercoledì 29 maggio si è riunito il Direttivo Regionale Caccia Pesca Ambiente del Lazio per procedere ai consueti rinnovi delle cariche statutarie associative.

Le prime elezioni hanno riguardato il Direttivo Provinciale del Cpa di Rieti. È stato eletto presidente Fabrizio Nesta, cacciatore noto nella sua provincia per la sua serietà e il suo impegno a difesa dei cacciatori.

Successivamente si è proceduto al rinnovo delle cariche regionali. I Presidenti Provinciali del Lazio hanno eletto all'unanimità come Presidente Regionale Antonio Pistone.

Pistone ha così accolto la nomina: «Ringrazio l'uscente Presidente Regionale del Lazio Mauro Di Tosto e tutta la Dirigenza Nazionale del Cpa, primi fra tutti il Presidente Alessandro Fiumani ed il Vicepresidente Angelo Liurni, per la fiducia e l'appoggio che hanno dimostrato nei miei confronti.

Mi impegnerò per far crescere l'Associazione sul territorio e soprattutto per tutelare la nostra passione nel totale rispetto dell'ambiente».

Quella di Caccia Pesca Ambiente è una realtà associativa presente su tutto il territorio nazionale con sedi in tutte le regioni d'Italia. Rappresenta un punto di riferimento per tanti appassionati del settore. L'Associazione è attiva anche nella tutela dell'ambiente, favorendo eventi ed organizzando attività di pulizia di territori, boschi, aree marine a tutela e ripristino della biodiversità.