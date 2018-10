RIETI - E' stato probabilmente un colpo di fucile partito in modo accidentale a uccidere il giovane Marco Tosti, morto sabato tra Santa Rufina e Cupaello. L'ipotesi è che il colpo sia partito dal fucile di un settantenne, anche lui impegnato nella caccia al cinghiale. Le indagini per omicidio colposo dovranno chiarire l'esatta dinamica.

Intanto, ieri, giornata di dolore a Santa Rufina di Cittaducale, dove il ragazzo è stato ricordato dal paese e dal parroco durante l'omelia.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 22 OTTOBRE



© RIPRODUZIONE RISERVATA