RIETI - E' stata effettuata ieri l'autopsia sulla salma di Marco Tosti, il giovane reatino, morto sabato mattina in un tragico incidente di caccia. Ad essere indagato è un uomo di 73 anni, pensionato, dal cui fucile è partito accidentalmente il colpo che purtroppo è risultato fatale per il ragazzo.



Nell'inchiesta, ascoltati i testimoni e sono al vaglio moltplici elementi per ricostruire con esattezza dinamiche, eventuali responsabilità di quanto accaduto tra Santa Rufina e Cupaello sabato mattina.



