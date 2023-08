Rieti, sopreso a caccia di cinghiali in un periodo di divieto: denunciato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Rieti, un uomo di settant’anni, originario della Bassa Sabina, per divieto di caccia in periodo di proibizione generale, intercorrente tra la data di chiusura e quella di apertura.

Nella serata di ieri, i militari, nel corso di un servizio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere, nel percorrere la strada Regionale 657 hanno notato l’uomo intento all’attività venatoria della caccia al cinghiale, trovandolo in possesso di un fucile munito di cartucce, risultato essere di sua proprietà e regolarmente detenuto.