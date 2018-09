RIETI - Oggi, 15 settembre, in anticipo rispetto all’apertura generale della stagione venatoria, ha inizio la caccia in selezione del capriolo, distretti Salto Cicolano e Terminillo, come da piano di Assestamento Faunistico del prelievo del Capriolo stagione venatoria 2018/2019.



IL COMUNICATO DELL'ATC RI2



Dopo anni di studi, di censimenti e di verifiche sul territorio sulla consistenza dei caprioli nell’ambito del territorio dell’ATC RI2 oggi 15 settembre prende il via il prelievo selettivo. E’ un risultato lusinghiero sul piano gestionale, dichiara il presidente Gianfranco Gianni, ma che conferma le modificazioni ambientali in atto tendenti alla ricolonizzazione dei territori marginali da parte di quelle specie di fauna selvatica che troviamo riprodotte nelle stampe medioevali.



Il capriolo è la punta di un iceberg rispetto ad una problematica di gestione che vede l’ATC ingessato nelle maglie di un iter burocratico apparentemente lineare ma dai tempi dilatati non in linea con le esigenze di intervento richieste dagli agricoltori ma ancora di più dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità.



Si fa un gran parlare del cinghiale come specie problematica, questa pericolosità è data dalla percezione, peraltro condivisibile, dei cittadini che vedono i cinghiali sempre più a ridosso dei centri abitati, questi selvatici sono spinti da due fenomeni centrali l’abbandono delle terre marginali quindi la mancanza di risorse alimentari e la pressione dei lupi oggi a livelli fuori controllo.



Non a caso l’ATC che si occupa di periziare i danni da fauna selvatica registra danni da cinghiale per poche migliaia di euro e danni da lupo al patrimoni o zootecnico per diverse decine di migliaia di euro. Il problema cinghiale esiste in alcune aree critiche vedi la piana reatina o alcuni parchi urbani, per i territori la cui gestione è affidata all’ATC abbia

mo attivato l’iter, che dovrebbe concludersi nel giro di 15/20 giorni, per procedere all’eradicazione del cinghiale nella piana reatina ovviamente nel territorio di competenza e, per quanto di conoscenza, anche nel territorio dell’ATC RI 1 dovrebbe attivarsi la stessa procedura. Era in uso negli anni passati foraggiare i cinghiali nelle zone di caccia, pratica ovviamente egoistica, messa in campo dai cacciatori ma che contribuiva a tenere i selvatici nelle zone montane, oggi questa pratica è vietata.



Al termine di tre mandati, conclude Gianni, posso constatare profonde modificazioni delle specie di fauna selvatica presente nel territorio dell’ATC RI2, e oggettivamente non per merito o demerito dell’organismo di gestione, ma più semplicemente da un’involuzione del tessuto economico che ha marginalizzato le attività agricole a bassa meccanizzazione producendo spopolamento nei paesi periferici e, conseguentemente, la rarefazione di specie come la starna, il fagiano e la stessa lepre a vantaggio di cinghiali, caprioli, lupi e ultimamente anche di un buon numero di cervi.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



