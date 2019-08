La Ternana concede il bis, Rieti ancora ko: 1-3

RIETI - Cambia la competizione, non il risultato. Sei giorni più tardi dal match di Coppa il Rieti si inchina ancora alla Ternana allo Scopigno, e lo fa sempre con il risultato di 3-1. Non basta un Rieti organizzato e combattivo, costretto però a inchinarsi a un avversario che ha più qualità e soluzioni a disposizione.

LA PARTITA

Il primo tempo dello Scopigno regala emozioni e spettacolo. L’inizio di gara sembra far pensare ad una serata da dimenticare per il Rieti, che nel giro di 20 minuti va sotto di due gol. La Ternana infatti parte bene ad all’11’ sblocca il risultato: cross dalla destra smanacciato da Pegorin, sulla sinistra Mammarella calcia forte in mezzo, trovando il tocco decisivo di Marilungo per il vantaggio ospite. Il Rieti sbanda per qualche minuto e viene punito ancora. Al 19’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Russo si inventa una rovesciata per rimettere il pallone in mezzo: la traiettoria inganna Pegorin e pallone che finisce in rete.



Sembra una serataccia, invece il Rieti inizia a rispondere. Al 24’ Zanchi disegna una bella traiettoria dalla sinistra, trovando a centro area il colpo di testa di Gondo, alto di poco. E’ il preludio al gol che arriva al minuto 29: pallone filtrante di Palma che trova Gondo in profondità, il centravanti è bravo a controllare e, di destro, infilare l’uscita di Iannarilli per l’1-2. Il primo tempo si chiude così, con il Rieti che seppur sotto 2-1, tiene accesa la fiamma della speranza.

LA RIPRESA

Anche in avvio di ripresa il match è equilibrato, il Rieti ci prova, ma la Ternana si difende con ordine, fino a trovare la zampata che chiude il match. Appena entrato in campo Paghera si infila centralmente e offre un cioccolatino a Marilungo, che al minuto 65 infila Pegorin all’angolino per l’1-3. Forse, è proprio qui che cala il sipario sul match, con il Rieti che ha solo un grande sussulto al al 73’ con un colpo di testa ravvicinato di Zanchi parato miracolosamente da Iannarilli. Il match si chiude così, con la Ternana che fa festa davanti ai suoi 2500 tifosi, che durante il match hanno intonato cori rivolti ad Amatrice ed uno striscione con la scritta: “Tre anni sono passati, nessuno vi ha dimenticati” dedicato proprio alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. Ora il Rieti andrà in trasferta sul campo del Picerno per un match fondamentale, per poi vivere un’altra sfida affascinante allo Scopigno contro il Bari, una delle grandi candidate al salto in serie B.

IL TABELLINO

Rieti (4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Zanchi; Marchi, Palma (77’ De Paoli), Guiebre; Tirelli; Marcheggiani, Gondo (70’ De Sarlo). A disp.: Addario, Lazzari, Granata, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta. All.: Mariani.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Nesta (60’ Paghera) Sini, Russo, Mammarella; Defendi, Proietti, Salzano; Furlan (70’ Partipilo); Marilungo (70’ Torromino), Ferrante (79’ Bergamelli). A disp.: Tozzo, Palumbo, Vantaggiato, Argento, Mucciante, Onesti, Niosi. All.: Gallo.

Arbitro: Colombo di Roma (Somma-D’Apice)

Marcatori: 11’ Marilungo (T), 19’ Russo (T), 29’ Gondo (R), 65’ Marilungo (T)

Note: ammoniti Tiraferri (R), Guiebre (R), Gondo (R), Ferrante (T), Gigli (R), Partipilo (T), Marchi (R), Tirelli (R).



