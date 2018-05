RIETI - Al via adesioni al Workshop turistico internazionale Buy Lazio. Partecipazione gratuita per le aziende del “cratere”



"La Camera di commercio di Rieti - spiega una nota - informa che sono aperte le iscrizioni per aderire alla XXI edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio in programma dal 20 al 23 settembre 2018 a Roma. L’iniziativa è promossa ed organizzata da Unioncamere Lazio, in collaborazione con l’Enit, la Regione Lazio-Agenzia Regionale del Turismo, le Camere di Commercio del Lazio tra cui quella di Rieti e le Associazioni di categoria del turismo. Uno straordinario appuntamento di grande rilevanza internazionale per il settore.

Quest’anno il workshop, in programma il 21 settembre, si svolgerà presso lo Spazio Eventi di Cinecittà World a Roma – località Castel Romano.

Al fine di offrire alle imprese del Lazio nuove opportunità d’affari, oltre i Buyers generalisti selezionati dai paesi Europei di maggior rilevanza turistica e del Nord America, saranno invitati operatori appartenenti al settore MICE. Al fine di assicurare un valore aggiunto al Workshop, buyers e sellers potranno usufruire dell’agenda di appuntamenti on-line per fissare preventivamente gli incontri B2B della giornata del workshop attraverso un sistema informatico appositamente predisposto. Le modalità di accesso alla piattaforma e attivazione dell’agenda saranno comunicate in seguito all’ammissione dell’impresa.

Le aziende interessate a partecipare al Workshop sono invitate a compilare la domanda di partecipazione entro giovedì 21 giugno 2018 all’email buylazio@unioncamerelazio.it o al seguente numero di fax 066785516.

La quota di partecipazione al Buy Lazio è di €300,00 Iva inclusa. Per gli aderenti al Club Italia dell’Enit è prevista un’agevolazione del 50%. Per le aziende site all’interno della cosiddetta “Area del cratere del terremoto” è prevista la partecipazione gratuita.

Il pagamento dovrà essere effettuato a favore di: Unione Regionale delle CCIAA del Lazio – Codice IBAN IT 37 T 05424 04297 000000000468 presso Banca Popolare di Bari, specificando come causale “Buy Lazio 2018” e la Ragione Sociale se il bonifico viene effettuato da soggetto diverso. Copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare in qualità di Sellers, in forma singola o associata, gli operatori laziali appartenenti alle seguenti categorie: alberghi 3-4-5 stelle, appartamenti/case per vacanze/Bed & Breakfast, aziende agrituristiche, campeggi/villaggi turistici, cantine/frantoi (solo se attrezzate per le degustazioni), castelli, ville e dimore storiche, centri congressi, compagnie regionali di trasporto: navigazione, ferroviarie e su gomma, consorzi turistici e associazioni alberghiere regionali, ristoranti, sale meeting, servizi turistici, servizi congressuali (MICE), società di noleggio auto, stabilimenti balneari, stabilimenti termali, tour operator e agenzie di viaggio incomisti con offerta regionale; DMC; PCO.

La quota di partecipazione dà diritto ad ogni azienda ammessa ad una pagina in quadricromia sul catalogo ufficiale della manifestazione contenente le informazioni fatte pervenire all'indirizzo buylazio@unioncamerelazio.it entro giovedì 21 giugno 2018, utilizzando la scheda catalogo relativa alla categoria di appartenenza.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di adesione e partecipazione alla manifestazione e per la presenza dell’azienda sul catalogo ufficiale del Buy Lazio si prega di prendere attenta visione del regolamento di partecipazione e della modulistica pubblicati sul sito camerale al link http://www.ri.camcom.it/P42A3360C916S173/Buy-Lazio-2018---scadenza-adesioni--21-giugno-2018.htm".

