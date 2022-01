Rieti, trasporti regolari di bus e treni nel Reatino. Disagi per il ghiaccio su alcune strade / Video e foto

RIETI - Una ripartenza senza eccessivi problemi nel Reatino, sul fronte dei trasporti, nel giorno della ripresa delle scuole. L'unico disagio, più che le assenze per i lavoratori contagiati dal Covid, è stato invece il ghiaccio, ancora presente su alcune strade della provincia, dopo la nevicata di domenica. (Video e foto di Enrico Meloccaro)

Al Capolinea Asm, dei bus cittadini, la situazione delle corse, al momento, è tranquilla. E buona la situazione per quanto riguarda le corse Cotral nel Reatino, senza variazioni e con ripetuti appelli sul rispetto del distanziamento, obbligo di mascherina e controllo dei green pass. Al momento, per quanto riguarda la provincia reatina, la stima sulle assenze si aggira intorno al 15 per cento, circa il 2 per cento in più rispetto alla media. Ma la situazione risulta regolare, anche con corse affidate a bus di privati.

Qualche disagio, invece, per il ghiaccio presente su diverse strade. Tra queste, le zone di Castel di Tora, area del Turano, Rocca Sinibalda, Fonte Cottorella. Alcune corse, proprio per la difficoltà nella circolazione, hanno subito ritardi.

Al momento, regolari le corse sulla ferrovia che da Rieti raggiunge Terni in una direzione, L'Aquila e Sulmona dall'altra. Anche a Fara Sabina - Montelibretti, corse per ora regolari.