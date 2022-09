Sabato 3 Settembre 2022, 00:10

RIETI - I Comuni del Reatino in pole position per quel che riguarda gli scuolabus elettrici, che nei prossimi anni andranno a sostituire quelli vecchi, obsoleti e più inquinanti. La Regione Lazio ha reso nota la graduatoria per l’assegnazione dei fondi per l’acquisto di scuolabus elettrici per i piccoli Comuni, quelli con meno di 5mila abitanti. Per realizzare questo, erano stati stanziati 3 milioni di euro. Dopo la valutazione dei requisiti, la Regione ha pubblicato la graduatoria in base al punteggio assegnato per ogni Comune del Lazio che aveva presentato la domanda. Sono molti i Comuni Reatini interessati e che ora, a poco a poco che si scorrerà la graduatoria, beneficeranno del contributo per acquistare gli scuolabus elettrici. Ai primi posti di una graduatoria composta da 175 Comuni ce ne sono 46 della provincia sabina. «Continuiamo il nostro lavoro per migliorare e rendere più sostenibile il servizio di trasporto scolastico nella Regione - ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. - Abbiamo stanziato 3 milioni di euro per favorire il trasporto scolastico di questi territori, perché si tratta di un servizio fondamentale per la vita dei cittadini dei piccoli Comuni. Renderlo efficiente e, soprattutto, sostenibile è una nostra priorità». «Vogliamo dare, in questo modo, uno strumento aggiuntivo per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni - ha affermato Cristiana Avenali, responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio - soprattutto di quelli piccolissimi, al di sotto dei 2.000 abitanti, per i quali è prevista una premialità così come per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Si tratta di un servizio dall’elevata sostenibilità economica e ambientale, utile soprattutto a quelle giovani famiglie pronte a raccogliere la sfida di non abbandonare quei luoghi».

La graduatoria. Al primo posto nel Lazio si è piazzato Collalto Sabino, al secondo Colle di Tora, al 4° Longone, poi Borbona (7), Mompeo (12),Montasola (14), Orvinio (16), Turania (21), Vacone (22), Micigliano (23), Castelnuovo di Farfa (26), Casperia (28), Configni (37), Pozzaglia (39), Cantalupo (40), Monteleone (48), Tarano (49), Castel Sant’Angelo (51), Toffia (53), Fiamignano (59), Belmonte (61), Monte San Giovanni (62), Poggio Catino (63), Salisano (65), Colli sul Velino (66), Frasso (69), Labro (70), Greccio (77), Collevecchio (80), Torri in Sabina (81), Petrella Salto (85), Borgo Velino (87), Cottanello (88), Rocca Sinibalda (95) Accumoli (97), Selci (110), Montopoli (113), Borgorose (117), Magliano Sabina (124), Poggio Nativo (136), Stimigliano (144), Antrodoco (146), Leonessa (150), Poggio Moiano (160), Cantalice (167), Amatrice (170).