RIETI - Le aree di diversi capolinea cittadini e delle frazioni sono in stato di abbandono. La denuncia arriva dagli autisti dei bus che segnalano anche i pericoli a cui il degrado porta e come i previsti interventi siano ancora da realizzare.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 24 LUGLIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA