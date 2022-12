Rieti, gli orari dei bus Asm per Capodanno

RIETI - Questi gli orari dei bus di Asm per il 31 dicembre e per Capodanno a Rieti.

Nella giornata di sabato 31 dicembre, il servizio termina alle ore 21.35 e pertanto, la corsa di andata della linea 163 (ore 21.35), quella di ritorno della medesima linea (ore 22.03), la corsa di andata della linea 423 (ore 22.25) e la corsa di ritorno della linea 413 (ore 22.45) non verranno effettuate.

Nel giorno di Capodanno, in servizio, tra le altre, la linea 513 per e dal Terminillo, che verrà effettuata secondo l’orario festivo. Orario festivo per gli altri bus.