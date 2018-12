RIETI - Servizio di trasporto pubblico locle di Asm, ecco le modlità previste per oggi, lunedì 24 dicembre.



Per la giornata odierna, il servizio di Tpl terminerà alle ore 21.35. Pertanto, la corsa di andata della linea 163 (ore 21.35), quella di ritorno della medesima linea (ore 22.03), la corsa di andata della linea 423 (ore 22.25) e la corsa di ritorno della linea 413 (ore 22.40) non verranno effettuate. © RIPRODUZIONE RISERVATA