Rieti, bus Asm con il solo autista finisce fuori strada

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina alle porte del Comune di Torricella in Sabina, sulla vecchia Via Salaria, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto solo l'autista, per fortuna senza conseguenze, e il suo pesante automezzo per il trasporto pubblico extraurbano. All'altezza di una curva, per cause in via di accertamento dalle forze dell'ordine, il conducente perdeva il controllo del propio mezzo finendo la sua corsa su di un campo agricolo.

Ai pompieri, per rimuovere il pullman, sono servite due autogru, una del capoluogo Sabino e l'altra fatta prontamente arrivare dal Comando di Roma e precisamente dal vicino distaccamento di Montelibretti. Una volta imbragato il pesante automezzo dell'Asm, dopo una complessa manovra, è stato riportato finalmente dai vigili del fuoco sulla sede stradale.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA