RIETI - Uno scoppio poi la fumata nera e il bus Asm finisce in panne in via Sacchetti Sassetti. Ma fortunatamente tutto davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti.



Un'uscita proprio a due passi per i pompieri reatini intervenuti a scopo precauzionale con un mezzo antincendio. Qualche disagio temporaneo per la circolazione veicolare. Tutto è tornato alla normalità dopo la rimozione del mezzo di trasporto pubblico.

Luned├Č 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:52



