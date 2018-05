RIETI - Nella giornata di oggi, martedì primo maggio, il servizio di trasporto pubblico locale dell'Asm è sospeso. Fanno eccezione i bus della linea 513 da e per il Terminillo,...

RIETI - In occasione delle festività del primo maggio il servizio di raccolta Porta a porta non verrà effettuato e il calendario di ritiro subirà le opportune modifiche per...