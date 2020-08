Rieti, buono libri 2020/21: domande entro il 1 settembre

RIETI - L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che da oggi è possibile presentare domanda per la concessione del “Buono libri” 2020/21.



I moduli sono disponibili all’Urp o presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Rieti.



Il buono libri ha valore massimo di € 300,00 pro capite ed è destinato ai bambini ed ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e che siano stati ammessi all'anno successivo.



La scadenza è fissata alle ore 13 del giorno 1 settembre 2020. Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0746/287301 oppure inviare una mail all'indirizzo ufficiosociale@comune.rieti.it © RIPRODUZIONE RISERVATA