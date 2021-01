Buoni spesa emergenza Covid: online il nuovo avviso che proroga i termini di presentazione delle domande

RIETI - L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che è stato pubblicato, sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti, il nuovo Avviso Pubblico per la distribuzione di Buoni spesa per generi alimentari e medicine in favore di famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19. Tutta la documentazione è reperibile al seguente link:

http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=91523&page=2

La domanda dovrà essere presentata entro il 31marzo 2021;

E’ attivo un servizio di supporto telefonico, al numero unico virtuale a tariffa urbana 0737710750 attivo tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

