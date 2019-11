© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Palestra Kodokan combatte il bullismo nelle scuole di Rieti. Per il decimo anno, l’istruttore Manolo Brandi ed i suoi ragazzi, insegnano agli studenti le basi della kickboxing, utili per saper gestire eventuali casi di bullismo e per acquisire più sicurezza di sé.«Il progetto sta andando benissimo – dichiara Brandi – Le classi coinvolte hanno risposto con entusiasmo alle lezioni, sia pratiche che teoriche, di avviamento alla kickboxing».Dopo la positiva settimana d’esordio all’alberghiero, lo staff del Kodokan si prepara ad entrare, nel corso dei prossimi mesi, negli altri istituti superiori reatini, sicuramente ansiosi di ricevere un’iniziativa così divertente ed interessante.«Purtroppo il bullismo è un fenomeno dilagante e si trova in tutte le scuole – continua Brandi – Spero, con questo semplice progetto, di portare dei frutti alla società; anche perché ci sto investendo molto tempo ed è a titolo gratuito» conclude, ringraziando tutti gli sponsor ed i sostenitori che hanno supportato l’iniziativa.