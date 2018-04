RIETI - Giornata, quella di lunedì, di pioggia incessante, con ripercussioni sul manto stradale.

L'acqua ha infati riproposto il problema delle buche stradali, che si sono riaperte e ne sono spuntate di nuove in diverse arterie, sia in città che in provincia.

Tra queste anche sulla Salaria, sia nel tratto verso Fonte Cottorella che a Osteria Nuova e a Ornaro.

Disagi per chi da Roma era diretto al Reatino: a Roma, tra la Motorizzazione e prima di Settebagni, una buca particolarmente profonda ha provocato la rottura degli pneumatici a diverse auto, costrette a fermarsi. Fino alla nottata, lunghe code sulla Salaria, nella Capitale, in direzione Rieti e verso lo svincolo del tronchetto autostradale verso Fiano Romano.

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:03



