RIETI - Già nei giorni scorsi era stato documentato come il maltempo avesse provocato la riapertura di numerose buche stradali e altre di nuova formazione. A Rieti come nel resto della provincia.



Tra i quartieri più colpiti dal problema c'è sicuramente Villa Reatina, dove le buche e l'asfalto dissestato c'erano prima e non sono certo migliorati ora. E allora, c'è chi ironizza postando una foto con tanto di canna da pesca con filo ed esca posizionati in una buca riempita dall'acqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA