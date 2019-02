© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Operai comunali subito al lavoro, questa mattina, per risolvere l'emergenza buche in città, proliferate dopo la pioggia degli ultimi giorni e quella battente di domenica, che ha aperto ovunque autentiche voragini mascherate da specchi d'acqua, causando non poche preoccupazioni agli automobilisti per il rischio di danni alle auto.Tanti gli interventi necessari lungo quasi tutte le vie cittadine: al momento, in strada risultano impegnate due squadre di due operai ciascuna appartenenti al settore manutenzione del Comune, con interventi già operati lungo viale Maraini e al quartiere Micioccoli e attualmente impegnati nel quartiere di Madonna del Cuore, a via Vanvitelli e via Chiesa Nuova, nel tratto compreso tra la rotatoria all'incrocio con viale Fassini e quella di piazzale Melvin Jones. Fra le zone interessate dai lavori, nelle prossime ore e giorni, anche il tratto della Terminillese.Lunga la lista degli interventi da effettuare, mentre una delle zone più critiche resta il quartiere di Villa Reatina, con le strade ridotte ormai a un colabrodo e dove nel pomeriggio di sabato qualche buontempone, per ironizzare, ha pensato bene di sedersi e immergere l'amo della canna da pesca davanti ad una buca colma d'acqua, scatenando l'inevitabile e virale reazione social.