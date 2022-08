Roberta Bruni si ferma a 4,55 e chiude settima la finale dell'asta agli Europei di Monaco

RIETI - Sfuma il sogno medaglia per Roberta Bruni. L'astita ex Studentesca Milardi, oggi nel gruppo sportivo Carabinieri, non supera i 4,65 metri nella finale di salto con l'asta nella finale degli Europei di atletica in corso a Monaco, chiudendo al settimo posto. La Bruni aveva passato al primo salto la misura di 4,25 e quella di 4,40. Le prime difficoltà a 4,55, superata al terzo tentativo. Alla misura successiva l'atleta allenata da Riccardo Balloni, presente a Monaco, ha toccato l'asticella al primo salto, ha rinunciato al secondo e poi ha tentato il tutto per tutto al terzo non riuscendo però a trovare il salto decisivo. Una buona prestazione e un riscatto rispetto ai mondiali di Eugene dove la Bruni aveva mancato la finale.