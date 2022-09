Roberta Bruni chiude quarta la Diamond League: a Zurigo si ferma a 4,61

Quarto posto per Roberta Bruni nella finale di Diamond Legue che si è svolta a Zrigo. L'astista del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, cresciuta nella Studentesca Milardi, non trova l'ultimo acuto della stagione per portare a casa il diamante. Fatale la misura di 4,71, ovvero quella del suo "vecchio" record italiano che non riesce a superare in 3 tentativi. La Bruni haeguagliato la misura della terza classificata, la slovena Nina Sutej, che però aveva avuto un percorso netto fino ai 3 errori finali, mentre la Bruni aveva fatto un errore a 4,36. La vittoria in Diamond League è andata all'australiana Nina Kennedy con 4,81, mentre al secondo posto è arrivata l'americana Sandi Morris con 4,76.