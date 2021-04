RIETI - Matteo Brumat saluta il Rieti e si accasa al Derthona, società piemontese che milita nel girone A della serie D, col quale ha sottoscritto un contratto che scadrà il 30 giugno 2022. Il 26enne laterale goriziano, ormai ai margini del progetto amarantoceleste (il tecnico Raffaele Battisti gli preferisce Tiraferri), ha già raccolto i suoi effetti personali e in queste ore è in viaggio per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra per il primo allenamento spostato nel tardo pomeriggio proprio in attesa di Brumat.

«Mi dispiace lasciare Rieti - spiega il giocatore mentre allo Scopigno saluta alcuni dirigenti - perché mi trovavo bene sia con i compagni, che in città. Nel calcio ci sta non rientrare più nei piani tecnici di una società, da questo momento si volta pagina ma non dimenticherò di certo la salvezza conquistata due anni fa in serie C con Capuano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA