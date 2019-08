© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per la Zeus Npc manca solo la firma di Elijah Brown, ultimo tassello da coprire nel roster per poi concentrarsi finalmente sull'avvio della preparazione.Rimanendo nel girone Ovest, la Gevi Napoli conferma Jacov Milosevic, sarà il terzo under di formazione slava che farà parte del roster che prenderà il via alla prossima serie A2, oltre a lui ci saranno Dincic e Klacar. Agrigento conferma il giovane play classe 98' Giuseppe Cuffaro, per lui sarà la seconda stagione in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile. Nel roster della 2B Control Trapani ci sarà anche Marko Donsen, ala grande classe 2001.A Est svolta nel mercato di Imola e Caserta: la formazione emiliana è vicina all'accordo con Anthony Morse, centro protagonista lo scorso anno a Mantova, sondato durante il mercato da diverse formazioni, su tutte Ebk e Montegranaro. I campani sono pronti a chiudere il secondo straniero: il prescelto è Mike Carlson, reduce da una stagione a Latina, per quanto riguarda invece il lungo italiano è sempre vivo l'interesse per Cusin e Wojchecowski.