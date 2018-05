Rieti, Briga incontra i fans il 12 giugno da Maistrello

di Matteo Di Mario

RIETI – Una data da segnare nel calendario per tutti i fans di Briga. Il cantante romano sarà, infatti, a Rieti martedì 12 giugno, dalle 15, presso il negozio di musica "Maistrello" per il firmacopie del suo nuovo album “Che cosa ci siamo fatti”.



Per poter incontrare l’artista, è necessario, a partire dal 1° giugno, acquistare precedentemente il disco nei punti vendita abilitati. Al momento dell’acquisto verrà rilasciato un pass che darà l’ingresso al firmacopie. I negozi dove poter comprare il cd sono: Maistrello Musica (via delle Orchidee, 6 - Rieti), Planet Fitness Club (via Liberato di Benedetto 10 – Rieti), Edicola "Il Girasole" (via dei Pini – Rieti) ed Edicola "Lo.Ro" (Largo Pietro Bonfante, 16 – Rieti).



Non è la prima volta che Briga fa tappa a Rieti e da Maistrello. L’ultima volta è stata nel novembre del 2016 per il firmacopie dell’album di buon successo dal titolo “Talento”.

