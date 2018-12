© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Evitare l’uso improprio e indiscriminato dei botti di fine anno. Come raccomandato sono in molti o dell’Interno e dalla Prefettura di Rieti, sono in molti, in Sabina, i sindaci che hanno recepito e fatto proprio l’invito estendendolo ai cittadini per un uso, il più prudente possibile dei botti di Capodanno. Da Forano fino a Selci i sindaci hanno scelto le formule diverse, tra avvisi e con l’utilizzo dei social network per richiamare i cittadini ad un uso non improprio dei botti. Il sindaco di Forano Marco Cortella per prevenire eventuali incidenti ha invitato ad un uso consapevole e sicuro dei botti limitando al massimo il loro utilizzo. “In ogni caso – ha spiegato il sindaco- i prodotti pirotecnici vanno usati da adulti e in luoghi isolati e dunque non in zone affollate o di aggregazione, facendo la massima attenzione presenza di bambini”. A Selci il sindaco Egisto Colamedici sulla pagina facebook del Comune scrive testualmente “In qualità di Sindaco, faccio un appello al buon senso di tutti i miei concittadini con un invito a non utilizzare petardi e fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno. Questa usanza oltre ad essere pericolosa per l’uomo e per l’ambiente, lo è per i nostri amici a 4 zampe. Sono infatti vittime che non possono difendersi, terrorizzate dal rumore per loro assordante, un vero danno alla loro salute. Diamo un forte segnale di civiltà, facciamo di Selci anche a Capodanno una paese rispettoso e sempre più “pet-friendly”.