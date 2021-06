RIETI - Borse di studio per i ragazzi orfani di coloro che sono deceduti per il Covid. L’iniziativa è del Rotary Club Circo Massimo e il Rotary Club Sabina Tevere che hanno istituito queste borse di studio in favore dei figli dei caduti nella lotta e contrasto alla pandemia. La cerimonia di consegna si svolgerà domani, sabato 12 giugno, nella splendida cornice del Santuario di Vescovio a Torri in Sabina dalle 10.30 e sarà accompagnata dal saluto del Governatore Distretto 2080, Giovambattista Mollicone.

La finalità

«La finalità delle borse di studio non è solo commemorativa ma vuole essere segno concreto di rinascita e ripartenza – spiegano in un comunicato i membri del Rotary- un pensiero va ad infermieri, i medici e i sanitari tutti hanno garantito e garantiscono la tutela della salute come bene globale e primario finanche rispetto alle loro stesse vite. Nella cura, nell’assistenza, nella ricerca, nella vaccinazione. Si sono esposti al contagio, superando le difficoltà e la paura di un virus sconosciuto, con coraggio consapevole e spirito di servizio».

Dopo la presentazione della cerimonia e della sua finalità a cura di Claudio Icardi e Alessandro Colli (nella foto) Presidenti dei Rotary Club Roma Circo Massimo e Sabina Tevere che hanno fortemente voluto l’evento, interverrà il Governatore sull’importanza delle azioni del Rotary a sostegno della popolazione.

Gli ospiti

Saranno presenti e interverranno, inoltre, l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’Amato e il Sottosegretario alla Salute il senatore Pierpaolo Sileri. A seguire la consegna delle borse di studio ai ragazzi orfani causa pandemia. il programma si apre alle 10.30 con l'accoglienza e gli onori alla Bandiera a seguire la presentazione della Cerimonia e i vari interventi da D'Amato al senatore Sileri poi dopo la consegna delle borse di studio chiuderà il con il suo messaggio il vescovo della diocesi di Sabina - Poggio Mirteto, sua Eccellenza monsignor Ernesto Mandara. Aderiscono all'iniziativa molti Rotary del Lazio e Sardegna e i Comuni della Bassa Sabina.