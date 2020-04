© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che è prevista l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e dei primi tre anni di un percorso triennale di IeFP della Regione Lazio per l’anno scolastico 2019/2020.Per accedere al beneficio gli studenti richiedenti la borsa di studio devono appartenere ad un nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE non sia superiore a 15.748,78 euro.Il genitore in caso di studente minore di età, o lo studente se maggiorenne, devono presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dalla Regione Lazio e scaricabile sul sito internet del Comune www.comune.rieti.it nella sezione “bandi e avvisi”, entro le ore 13 del 25 maggio 2020 ed inviarla esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.rieti.it.In caso di concessione del beneficio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.