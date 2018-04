di Fabio Calcioli

RIETI - L’Upi, Unione Province Italiane, ha messo a disposizione dei giovani studenti residenti nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto al momento del terremoto dell’agosto 2016 - i tre comuni più colpiti dal sisma - alcune borse di studio per soggiorni di studio all’estero durante la prossima estate.



Le borse di studio si rivolgono a giovani nati tra il 1° novembre del 2000 e il 30 giungo del 2004. Le borse sono a copertura totale delle spese di partecipazione ad un programma estivo all’estero in Irlanda (a Sligo, per quattro settimane) o in Inghilterra (a Barnard Castle, per due settimane).



In una nota il Comune di Amatrice ringrazia l'ente promotore per questa opportunità dedicata ai giovani: "I nostri uomini di domani - scrive - sulla cui preparazione e forza di volontà si fonda il futuro del nostro territorio”.

