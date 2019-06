© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La mattina del 4 giugno scorso, al termine dell’anno scolastico, presso l’ I.T.T. “Allievi-Sangallo” di Terni si è riunita la commissione per individuare le classi vincitrici della X Borsa di Studio “Tiziano Conti”, che quest’anno aveva come tema la progettazione e la realizzazione di una compostiera.La commissione, presieduta dalla dirigente scolastica prof.ssa Cinzia Fabrizi, ha stabilito 12 parametri di valutazione ed ha esaminato tutti gli elaborati presentati; gli alunni delle varie classi hanno illustrato le loro realizzazioni sulle quali la commissione ha stabilito i vincitori.Nell’aula magna dell’istituto gremita degli alunni delle seconde classi, la dirigente scolastica, coadiuvata dalla prof.ssa Monica Dini, ha proclamato le classi vincitrici: il primo premio è andato alla classe 2AEE, mentre il premio della critica è stato assegnato alla classe 2BIT; i premi della X Borsa di Studio verranno consegnati nel mese di Marzo 2020 nell’ambito delle manifestazioni in ricordo di Tiziano Conti.La dirigente scolastica nel suo intervento ha ringraziato la famiglia Conti e l’associazione “L’Albero delle Farfalle” che da 10 anni sostengono questa iniziativa, ma soprattutto si è voluta soffermare nell’importanza che questo premio ha avuto nello stimolare all’impegno, al coinvolgimento e alla collaborazione gli alunni delle varie classi, entusiasti di poter passare dalle idee alle realizzazioni manuali.