RIETI - Una presenza ingombrante e di grande spessore culturale che non passerà certo inosservata e che sta già sta facendo il pieno di entusiasmo e consensi. Cresce l'attesa per l'1 novembre quando a Corvaro di Borgorose il palcoscenico sarà tutto per il politico e critico d'arte, Vittorio Sgarbi ospite del Mac, il Museo archeologico del Cicolano. Un evento fortemente voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariano Calisse nell'ambito di un ampio progetto di valorizzazione culturale del territorio e in particolare del museo, un autentico scrigno espositivo il cui allestimento annovera preziosi reperti archeologici che vanno dall'età del Bronzo Medio fino alla tarda Età Imperiale.Ad illustrare e recensire la Sezione archeologica di via San Francesco a Corvaro ci sarà dunque Vittorio Sgarbi a dare un ulteriore incentivo alla promozione del plesso museale e alla giusta valorizzazione di un sito di rilievo nazionale anche nell'ottica di una rinnovata spinta verso visite turistiche e guidate. Appuntamento alle ore 18 presso il Museo archeologico per la visita guidata con Sgarbi e alle ore 18.30 un interessante convegno sull'importanza dei beni culturali.