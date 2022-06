Rieti, escursionista in difficoltà soccorsa e tratta in salvo

RIETI - Intervento delle forze dell'ordine nella scorsa serata in località Cartore di Borgorose, dove i soccorritori sono intervenuti per un'escursionista in difficoltà. La donna era di ritorno da una passeggiata in montagna tra le suggestive bellezze naturali del Cicolano, quando è stata colta da malore, probabilmente a causa delle elevate temperature registrate ieri in tutto il Reatino per l'intera giornata.

Impossibilitata a terminare il cammino, chi era in sua compagnia ha lanciato l'allarme. Immediatamente si è messa in moto la macchina del soccorso che ha visto sul posto carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. Una volta raggiunto il punto dove stazionava, la donna è stata soccorsa per poi essere accompagnata a valle.