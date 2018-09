di Matteo Di Mario

RIETI – Grande novità in casa Borgorose Calcio. Infatti, tramite un post sulla propria pagina Facebook, tre giorni fa, la società calcistica del paese ha informato i sostenitori di aver ufficializzato la propria affiliazione con il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe. Un traguardo molto importante, che coinvolge anche un’altra compagine calcistica del Cicolano, l’Equicola 2015, a sua volta affiliata con lo stesso Borgorose.



«Si tratta – fanno sapere dal Borgorose – di un riconoscimento estremamente prestigioso. Grazie a quest’accordo sportivo con una realtà professionistica di Serie A, avremo la possibilità di beneficiare di stage formativi costanti, al fine di elevare gli standard qualitativi richiesti. Il tutto – continuano – sarà a vantaggio dei nostri ragazzi del Cicolano, che potranno vantare di far parte di questa splendida famiglia».



Intanto, nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 settembre, le squadre delle varie categorie della scuola calcio e del settore giovanile del Borgorose, insieme ai ragazzi dell’Equicola, hanno ripreso le loro attività, con l’inizio della preparazione atletica presso il campo sportivo del paese.



LE CATEGORIE GIOVANILI DEL BORGOROSE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Piccoli Amici

Primi Calci

Pulcini

Esordienti

Under 15

Under 17

Juniores provinciale (la società parteciperà con il nome Equicola)

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA