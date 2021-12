“Storie e parole in movimento” a Borgo Velino durante le festività natalizie

RIETI - “Storie e parole in movimento”. Questo il titolo della manifestazione, organizzata con il contributo del Consiglio regionale del Lazio, che si terrà a Borgo Velino durante le festività natalizie.

Si comincia giovedì 23 dicembre alle 15 in Piazza Umberto I° con la “scuola di circo” di Teatro Alchemico. Attraverso il gioco, bambini e genitori potranno sperimentare le arti del funambolismo, della giocoleria e dell'acrobatica.

Il 30 dicembre alle 15, sempre in Piazza Umberto I, andrà in scena lo spettacolo di burattini “Pupi” - ispirato al racconto di Pinocchio, a cura di Teatro Alchemico. Riconosciuto dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi con il premio “Amico di Pinocchio 2018” lo spettacolo è frutto di una lunga ricerca artistica della compagnia reatina.

Il 6 gennaio alle 15 a Piazza Umberto I° “arriva la Befana” e, a seguire, lo spettacolo di teatro di strada "Moderato su Fuoco", a cura di Teatro Alchemico. Un susseguirsi di emozioni in cui si fondono energie diverse, dando vita ad un’atmosfera magica e misteriosa.

L'8 gennaio in Viale Aldo Moro, presso lo spazio adiacente la scuola dell'infanzia, la scrittrice palermitana Francesca La Mantia proporrà il laboratorio teatrale “Accendi una stella”, per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Gli incontri in programma durante la giornata saranno due: la mattina dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18.00.

Il 9 gennaio alle 10.30, in Viale Aldo Moro, presso lo spazio adiacente la scuola dell'infanzia, la oresentazione del laboratorio teatrale tratto dal libro “La Montagna capovolta. Le migrazioni narrate ai bambini”, di Francesca La Mantia.

Una storia intensa, delicata, e commovente sul disastro di Marcinelle, per parlare di quando erano intere comunità di italiani a migrare in terra straniera in cerca di lavoro e di un futuro migliore, da pagare spesso a caro prezzo.

Francesca La Mantia, classe 1985, nata a Palermo, vive e lavora tra Milano e Palermo. Docente di Italiano e latino, sceneggiatrice e regista cinematografica e teatrale, debutta nel 2011 proprio con uno spettacolo da lei scritto e diretto tratto dalle Operette Morali di Leopardi; è autrice di diversi libri, cortometraggi, documentari e spettacoli teatrali, tutti ispirati da un forte impegno civile.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto della normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19. Si ricorda che per l'accesso all'area della manifestazione tutti i maggiori di 12 anni dovranno essere obbligatoriamente in possesso di “green pass”.