RIETI - La libreria Moderna oggi alle 18.00 permetterà ai suoi lettori di addentrarsi nel "Borgo Vecchio" del Giosuè Calaciura, con la guida speciale del giornalista e scrittore siciliano. Il piccolo quartiere protagonista del racconto serba dentro di sè l’energia esplosiva di un’intera città. È circoscritto ad una manciata di viuzze nel cuore di Palermo ma racchiude in potenza tutto il carattere del capoluogo: l’oscurità, la violenza e la bellezza. Si rispecchia e si deforma ogni vizio e virtù nel condensato di vita, che è il Borgo vecchio. Cuore e budella insieme ne sono il simbolo per una versione raggrumata e forte di sapori palesi e occulti, pubblici e privati. Qui vivono Mimmo e Cristofaro, amici fraterni, compagni di scuola e complici di fughe; Carmela la prostituta e Celeste, sua figlia, che porta in nome il colore del perdono. Totò è il rapinatore che tiene la pistola nella calza «perché – così si dice – è più difficile da usare».



Nel Borgo si allevano cavalli per le corse e si truccano le bilance delle salumerie, mentre l’ululato del traghetto che parte verso il Continente si confonde con i lamenti causati dai pugni di un padre ubriaco. Da un lato c’è il mare, col suo vento che scombina gli odori in vortici ballerini, portando fragranza di carne a chi non ne mangia mai. Dall’altro c’è la piana della metropoli: negozi, signore benestanti, legge e guardie. Il pane si sforna due volte al giorno e nei vicoli il suo profumo rapisce tanto far segnare ciascuno col segno di croce. Può capitare di tanto in tanto che le forze dell’ordine cingano in assalto il quartiere fino a presidiarne gli ingressi, come in un assedio medievale.

Sembra tutto fantastico nella lingua e nella trama di questa storia dal ritmo frenetico, invece a dominare è la verità. Una verità difficile e contraddittoria di una città che non può soffocare le sue viscere. La città preserva l'anima nel suo cuore ed è lì che si intravedono miracoli e meraviglia, lì pulsano fervidi la fierezza e l’efferatezza di antico e presente, sempre lì la speranza del futuro.



L'AUTORE

Giosuè Calaciura è nato a Palermo nel 1960. Giornalista e collaboratore con Rai Radio3 scrive per quotidiani e riviste. I suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte, tra queste: Disertori (Einaudi, 2001), curata da Giovanna De Angelis, e Luna nuova; Nuovi scrittori dal Sud (Argo, 1997), a cura di Goffredo Fofi. Tradotto all’estero, ha pubblicato i romanzi: Malacarne (1998), Sgobbo, Premio Selezione Campiello (2002), La figlia perduta. La favola dello slum (2005), Urbi et Orbi (2006). Borgo Vecchio gli ha permesso di vincere il Premio Volponi 2017

