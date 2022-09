Posticciola vince “Borgo in Fiore”, premiati anche gli altri borgi

RIETI - Nel comune di Posticciola sono stati premiati i partecipanti della manifestazione "Borgo in Fiore", giunta ormai alla sua V edizione. Sono state inoltrate 30 domande al Concorso per 5 borghi partecipanti e la giuria ha deciso di assegnare un premio per ciascun borgo e un secondo per Castel Di Tora, Nespolo, San Lorenzo di Collalto Sabino e Posticciola, quest'ultimo vincitore assoluto tra tutti i borghi.



Per Castel Di Tora: 1° premio per Susan Orsini Rainer; 2° premio per Forno Orsini

Per Nespolo: 1° premio per Giulio Di Giovanbattista; 2° premio per Don Francesco Paroco

Per Paganico Sabino: 1° premio per Franca Di Clemente

Per Posticciola: 1° premio per Anna Di Condina; 2° premio Maria Gigliola Gigli

Per San Lorenzo di Collalto Sabino: 1° premio per Silvia Pescetelli; 2° premio per Silvia Mordacchini

«E' un concorso che fin dal mio insediamento abbiamo voluto portare avanti perchè coinvolge il territorio e ne mostra tutte le sue potenzialità. Ogni anno andiamo in un comune della Riserva e ci accorgiamo che cresce sempre di più», dichiara il presidente della Riserva Monti Cervia e Navegna, Giuseppe Ricci.