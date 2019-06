© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 6 giugno la commemorazione delle vittime del bombardamento del BorgoGiovedì 6 giugno il Comune di Rieti, la parrocchia di San Michele Arcangelo e l’associazione "Rione Borgo" commemoreranno il 75esimo anniversario del bombardamento angloamericano del quartiere Borgo che causò numerose vittime e rase al suolo parte del rione.Le celebrazioni prevedono la messa e la preghiera di commemorazione, presieduta dal parroco Benedetto Falcetti, nella chiesa di S. Michele Arcangelo (piazza Cavour) alle 18.30 e la successiva deposizione di una corona al prospiciente monumento ai caduti. Alla cerimonia parteciperanno anche gli alunni dell’istituto scolastico “Pascoli” di Rieti.Nel tragico evento morirono ventisette civili italiani e quindici militari tedeschi che si preparavano a partire in direzione dell’Italia del Nord. Nella piazza Migliorini sorge il monumento per ricordare tutti i caduti, nominativamente citati.Alle ore 21, infine, si terrà la rappresentazione in vernacolo reatino “Lu bombardamentu” di Rodolfo Fallerini, a cura del gruppo Teatrale “Sipario Aperto”.