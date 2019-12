IL PROGRAMMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il successo dello scorso fine settimana Borbona vedrà la riapertura dei Mercatini Natalizi da sabato 14 dicembre fino al 6 gennaio, vi ricordiamo che le visite allo splendido Presepe "Paese Natale" sono possibili tutti i giorni ed a qualsiasi ora.14 – 15 dicembre 2019esposizione oggetti artigianato locale ed enogastronomia di prodotti tipici locali. "Raccontiamo fiabe" presso la Biblioteca di Borbona; Laboratori creativi dedicati ai bambini; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; zampognari; visite al Presepe con racconti sulla Natività; zampognari21 – 21 dicembre 2019esposizione oggetti artigianato locale ed enogastronomia di prodotti tipici locali. "Raccontiamo fiabe" presso la Biblioteca di Borbona; Laboratori creativi dedicati ai bambini; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; zampognari; "Narrazione degli antichi Natali ricette tipiche e personaggi" voci dalla RSA; visite al Presepe con racconti sulla Natività28 - 29 dicembre 2019Mercatino del riuso dedicato anche al Capodanno; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; prodotti enogastronomici tipici.4 – 5 gennaio 2020esposizione oggetti artigianato locale ed enogastronomia; laboratori dedicati ai bambini, a cura del Centro giovanile; Racconti sull'Epifania a cura della Biblioteca; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; visite al Presepe con racconti sulla NativitàNascita di "Paese Natale"18 anni fa si decise di realizzare un presepe artigianale adoperando tutte le capacità creative dei nostri concittadini. Il risultato fu entusiasmante, in molti lavorarono per poter raccontare un pezzo di storia o di tradizione. È cosi che è nato “ Paese Natale”. Il presepe per noi rappresenta il nostro paese in miniatura ove intorno alla natività si raccontano le arti e i mestieri dei nostri padri. Nel corso di questi anni è stato ampliato ed arricchito, cosi come avverrà anche quest’anno. Si caratterizza per essere ogni anno realizzato in modo diverso ed essere visitato al suo interno come una passeggiata fatta nel paese riconoscendo via via i suoi luoghi. La tensostruttura di 150 mq, che lo ospita viene collocata nella piazza centrale di Borbona, da li parte ogni attività e li si conclude ogni festa. Quest’anno il presepe di Borbona, ormai da tutti definito monumentale, verrà inserito nel percorso turistico della valle del primo presepe