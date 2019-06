© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutti pazzi per Bonifazi. Letto tutto d'un fiato somiglia molto ad uno scioglingua, ma in realtà intorno al difensore originario di Toffia si sta per scatenare una vera e propria asta. Esploso definitivamente nell'ultima stagione di serie A, con la maglia della Spal - con la quale ha collezionato 27 presenze e 2 gol, uno alla Roma, l'altro alla Juventus - il difensore sabino, di proprietà del Torino, da domani torna ad essere un giocatore granata. Ma come riporta il Corriere dello Sport, su Bonifazi hanno posato gli occhi tanti grandi club (tra cui l'Inter di Conte e la Lazio di Inzaghi) ed il neo direttore sportivo del Toro, Massimo Bava, avrà il suo bel da fare per gestire la questione, anche perché la stessa Spal nei prossimi giorni presenterà un'offerta ufficiale alla società granata per tentare di riprenderselo puntellando la difesa con un giocatore che, a 23 anni, ha già conquistato il ct della Nazionale Roberto Mancini, pronto a convocarlo nuovamente dopo lo stage del 29 e 30 aprile scorsi.