Rieti, debutta in serie A il sabino Kevin Bonifazi

RIETI - Debutto in serie A per Kevin Bonifazi. Il difensore classe '96 nativo di Toffia è entrato all'inizio della ripresa con la maglia del Torino sostituendo l'infortunato camerunense N'Koulou. Un ottimo secondo tempo per il team di Mazzarri che ha espugnato il campo di Cagliari per 0-4. Bonifazi, la scorsa stagione tra i protagonisti della promozione in serie A della Spal, aveva già esordito in Coppa Italia in maglia granata.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



