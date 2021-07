Rieti, Bonanni vince il titolo italiano Allievi nel salto con l'asta. Primo oro per la Studentesca ai Tricolori

Sabato 10 Luglio 2021, 20:17

RIETI - Primo titolo tricolore ai Campionati italiani Allievi per la Studentesca Milardi. A conquistarlo è stato Federico Bonanni che ha dominato la gara dell'asta nella seconda giornata della manifestazione che si sta svolgendo allo stadio Guidobaldi di Rieti. L'atleta rossoblu è entrato in gara a 4,60, aprendo la sua prestazione con un piccolo brivido: al primo salto l'asta si è spezzata, con Bonanni che è finito in capriola sul materasso. Il reatino si è subito ripreso, superando la misura al salto successivo. Poi un percorso netto ai due salti successivi, superando al primo tentativo le misure di 4,80 e 5 metri concorrendo con soli altri 2 atleti rimasti in gara per queste misure. Ad uscire di scena è stato prima Lorenzo Busana, che ha fatto 3 errori a 4,80, poi Simone Bertelli, che non ha superato i 5 metri. Con il titolo tricolore in tasca, Bonanni ha tentato anche di battere il record italiano under 18 provando a saltare 5,13, ma ha fallito i 3 tentativi a sua disposizione.