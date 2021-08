Bomba d'acqua su Rieti, albero cade su auto in sosta all'ospedale de Lellis Le foto

Venerdì 13 Agosto 2021, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 20:24

RIETI - Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta poco fa sul reatino. Inaspettata, quanto violenta, non ha mancato di produrre danni e disagi in tutta la città.

Traffico in tilt in centro, alberi caduti a autovetture in sosta danneggiate nel parcheggio dell'ospedale de Lellis, come testimoniano le foto inviateci da un lettore.

Necessario addirittura l'intervento di una squadra di Vigili del Fuoco per rimuovere gli arbusti finiti sul cofano di un Suv. Problemi anche nei centri commerciali adiacenti al nosocomio reatino, dove alcuni rami sono finiti sulle macchine in sosta.

La violenza del nubifragio si è abbattuta anche nella zona del Nucleo industriale, con rami spezzati e, in alcune aziende, fusti, contenitori e macchinari rovesciati dalla furia del vento, in paricolare alla Beaumont.