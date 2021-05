Anche il Bocciodromo ottiene l’agibilità definitiva. Donati: «A breve arriverà agibilità anche per altri impianti»

RIETI - Prosegue l’opera di messa a norma e, conseguentemente, di ottenimento delle agibilità definitive degli impianti sportivi della Città di Rieti.

L’ultimo in ordine di tempo ad ottenere la certificazione riferita alla Prevenzione incendi e l’agibilità definitiva per 250 persone è il Bocciodromo che segue le certificazioni già ottenute, a seguito di importanti interventi del Comune di Rieti, dallo Stadio Centro Italia, dalla piscina coperta di Micioccoli, da quella scoperta di via Theseider e dal PalaCordoni.

«Ringrazio gli uffici degli impianti sportivi del Comune di Rieti che con grande dedizione e grande continuità stanno ormai da tempo raggiungendo tutti i risultati che ci eravamo prefissati per quanto riguarda la messa in sicurezza e gli interventi straordinari negli impianti sportivi della Città, al fine di dotarli delle agibilità definitive – dichiara il Consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati – Quello del Bocciodromo è soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di risultati che avevamo promesso di ottenere e che adesso abbiamo ottenuto. Nelle prossime settimane ne concretizzeremo anche altri, per la tutela e la sicurezza dei fruitori dei numerosi impianti cittadini».

