Domenica 19 Settembre 2021, 16:42

RIETI - Battendo la società Sant’Angelo Montegrillo, la bocciofila Città di Rieti si è aggiudicata la vittoria del girone regionale dell’Umbria - campionato di promozione di 3’ categoria.

In precedenza, aveva avuto la meglio sulle società Trevana e Mantignana della provincia di Perugia.

Per accedere al girone finale che vedrà impegnate le migliori otto squadre italiane della specialità Raffa del campionato di promozione, la bocciofila della nostra città dovrà vedersela con la vincente della regione Sardegna nello spareggio previsto per il prossimo mese di ottobre.

«Siamo molto orgogliosi di questo importante risultato e se arriveremo a disputare il girone finale nazionale - aggiunge il presidente Alfredo Masci - sarà come ricevere un prezioso premio per il lavoro sin qui svolto dalla nostra società e per l’attaccamento e la passione sportiva che i nostri atleti dimostrano ogni giorno impegnandosi in questo avvincente sport».