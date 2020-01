RIETI - L’Associazione bocciofila “Città di Rieti” ha vinto il girone provinciale del campionato di promozione di 3^ categoria raggiungendo il punteggio di 11 punti superando negli ultimi incontri le formazioni di Monterotondo, Santa Rufina e Stimigliano. Questo risultato consente alla bocciofila di partecipare al girone regionale in calendario nelle prossime settimane.



Il presidente Alfredo Masci, pur consapevole delle difficoltà, sa che la squadra con umiltà e mettendo in campo la giusta determinazione ha le potenzialità per ottenere ancora delle belle soddisfazioni in ambito regionale e nazionale.



La squadra, guidata dal tecnico Franco Desideri, è composta da Maurizio Imperatori, Fulvio Fiocco, Fabrizio Onofri, Alvaro Ciani, Alberto Antonetti e Lorenzo Palenga