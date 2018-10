© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Sono contento di annunciare che ritornerò per la mia decima stagione in Italia. Rieti, sto arrivando!». E giù emoticon con un sorriso e hashtag di contesto. E’ l’epoca dei social anche per il basket mercato, così Bobby Jones ha annunciato il suo ingaggio con la Zeus Energy sulla sua pagina facebook. Un post pubblicato dal lungo ex Mantova e Roma quando in Italia erano le 9 del mattino, sintesi perfetta di quella che deve essere stata una notte di trattative in casa Npc.Si chiude così anche l’ultima casella dello scacchiere amarantoceleste, anche s difficilmente sarà possibile vedere due americani in campo per l’esordio con Biella. Chiusa la parte contrattuale, si parte con la parte burocratica e i tempi sono strettissimi: il giocatore dovrebbe arrivare da Los Angeles entro giovedì mattina, firmare tutti i documenti, registrare il visto di lavoro, depositarlo e poi essere tesserato entro le 12. Lo staff del presidente Giuseppe Cattani sta lavorando a ritmi serratissimi per compiere il miracolo che darebbe una spinta di entusiasmo in vista dell’esordio casalingo.