© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si accende l’asse di mercato Roseto - Verona, con Bobby Jones che nonostante le 36 primavere (oggi è il suo compleanno), è ancora oggetto di desiderio nel mercato di A2. Infatti l’ex Rieti dopo solo cinque gare lascia Roseto (17.4 punti di media e 8.4 rimbalzi di media) e si accasa a Verona, dove l’ex Nsb Alessandro Giuliani ha scelto di puntare sull’esperienza del nativo di Compton, che approderà in gialloblù dietro il pagamento di buyout nelle casse rosetane.Alla Scaligera, dove tra l’altro milita Guido Rosselli, Bobby sostituirà Love con il chiaro obiettivo di far risalire la china ad un gruppo che dovrà rientrare in corsa per la serie A. L’ala grande con il passaporto della Guinea Equatoriale, debutterà proprio contro Roseto, che per le prossime ore è vicina all’accordo con l’ex Treviglio Nikolic e al ritorno del reatino Yancarlos Rodriguez, grande protagonista in Abruzzo nella scorsa stagione.