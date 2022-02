Rieti, Blocco studentesco occupa il Rosatelli: danni agli arredi

RIETI - Caos e disagi, oltre a danni nelle aule all'Istituto tecnico Rosatelli di Rieti, questa mattina, dove il Blocco studentesco ha occupato la scuola di viale Fassini. Durante le prime fasi dell'occupazione un gruppo di studenti ha accatastato i banchi delle aule del primo piano, gettato carta in terra, spostato gli armadi e danneggiato alcuni arredi.

La protesta non ha accolto il favore di tutti gli studenti, i rappresentanti d'istituto si sono infatti dissociati così come il Blocco studentesco, che ha però rivendicato l'occupazione. «Non siamo riusciti a controllare un piccolo gruppo di studenti che si è introdotto a scuola questa mattina» hanno fatto sapere dal Blocco. Sull'accaduto ora indaga la Digos.

La nota del Cps di Rieti. "Presa conoscenza dell’occupazione dell’I.I.S “Celestino Rosatelli” ad opera di alcuni studenti, la Consulta Provinciale Studentesca di Rieti ci tiene a specificare che non può appoggiare le modalità, e di conseguenza neanche il fatto in sé, in cui essa ha trovato forma. È triste non soltanto constatare che un’istituzione come quella scolastica sia stata bistrattata, per di più senza addurre alcuna motivazione da parte degli occupanti, ma soprattutto vedere che il materiale all’interno dell’istituto sia stato danneggiato dalla parte più riottosa di questi, che danneggiano così un patrimonio collettivo per cui sono stati investiti fondi pubblici. “La Consulta Provinciale degli Studenti è sempre stata e sempre sarà al fianco degli studenti, specialmente nei momenti di difficoltà – dichiara Giovanna Mostarda, Presidente della CPS di Rieti – tuttavia reputiamo che anche le manifestazioni di dissenso debbano essere svolte in forme regolari e rispettose della cosa pubblica, ma soprattutto venendo accompagnate da valide motivazioni”.