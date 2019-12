RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Bisceglie. Esordio da sogno per Cristian Esposito, classe 2002, che segna il primo gol in serie C ma gioca una grandissima partita a centrocampo. Bene anche Marino, Marcheggiani sbaglia il rigore ma gioca, nel complesso, una buona gara, colpendo anche un palo.



PEGORIN 6

Non deve compiere interventi particolari e non ha colpe sui gol. Preciso in un paio di uscite in presa alta. Ritrova il posto da titolare e fa il suo.

PALMA 6.5

Migliora nel ruolo di difensore centrale partita dopo partita. Non gli si può chiedere sempre la lettura giusta, ma copre con lucidità.

GIGLI 6.5

Solita buona prestazione del capitano amarantoceelste, che chiude e prova a far ripartire il gioco da dietro.

BELLOPEDE 7

Ottima partita per il centrale, all'esordio assoluto da titolare. Ha il merito di mettere in area il pallone in occasione del calcio di rigore che Marcheggiani si procura e sbaglia.

TIRAFERRI 6.5

Spinge moltissimo e lo fa a tutta fascia. A volte è leggermente impreciso, ma mette tutto quello che ha in campo. Positivo.

CRISTIAN ESPOSITO 7

Grandissimo esordio per il classe 2002. A tratti gioca quasi da veterano, prendendosi diversi calci di punizione utili a far rifiatare la squadra. Tutti in piedi per lui al momento dell'uscita dal campo. Standing ovation meritatissima.

MARINO 7

Primo gol in serie C a sugellare un'ottima partita. Copre, prova ad impostare e si propone. Una bella scoperta, sarà sicuramente utile.

MIRKO ESPOSITO 5

Ingenuo a prendere il secondo giallo in occasione del calcio di rigore. Non era comunque apparso tra i più brillanti sul rettangolo di gioco.

DE PAOLI 5

Non una partita da ricordare per lui. Bravo in un paio di appoggi sulla trequarti, però sbaglia tantissimo. Meno deciso e cattivo rispetto ad alcune prestazioni in precedenza. Sostituito da Caneo al termine del primo tempo.

ZAMPA 6

Caneo lo mette nella mischia per dare equilibrio alla squadra dopo il rosso ed il centrocampista fa il suo dovere cercando di dettare i tempi in mezzo al campo.

TIRELLI 6.5

Schierato nell'inedita posizione di esterno destro nel tridente di attacco. Libera il sinistro in un paio di circostanze in maniera pericolosa, soprattutto nel primo tempo, quando sfiora il raddoppio con una bella conclusione a giro.

MARCHEGGIANI 6

Giudicare la sua partita dall'errore dal dischetto sarebbe un errore madornale. Prende tanti falli, lancia Tirelli in occasione del gol di Marino, ed è anche sfortunato colpendo un legno dal limite dell'area.

CANEO 6.5

Con il materiale a disposizione riesce a mettere in campo un Rieti comunque ordinato ed arcigno, e di questo gli va dato merito. Anche in inferiorità numerica la squadra non perdere mai la bussola, anzi, passa in vantaggio e avrebbe anche altre occasioni. Nel post gara fugge via senza parlare, ma il suo ciclo non sembra finito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA